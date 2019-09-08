اليوم.. الحكومة السودانية تعقد أول اجتماعاتها

تعقد الحكومة السودانية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسط العاصمة الخرطوم أول اجتماعاتها فور أداء الوزراء لليمين الدستورية بحسب وزير الإعلام فيصل محمد صالح في وقت تجرى ترتيبات حثيثة لإطلاق مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.



وأعلنت الجبهة الثورية التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة جاهزيتها للدخول في مفاوضات تفضي لسلام نهائي وشامل، في وقت كشف فيه مجلس السيادة عن وفد ستوجه غداً الاثنين إلى جوبا للبدء في المفاوضات.

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