القصة الكاملة لثروة المقاول الفنان محمد على.. خبير إعلامي: «تلبيس طرابيش».. والسفارة المصرية بمدريد ترد على الفيديوهات المسيئة.. ووالده: أسف يا ريس وحقك على دماغي

الموجز

حالة من الغضب والأستياء انتابت جميع أطياف المجتمع المصري تجاه الفنان المقاول محمد على بعد ظهوره في فيديوهات مسيئة لمؤسسات الدولة بإسبانيا.

نفت السفارة المصرية بإسبانيا، ما ردده الفنان ورجل الأعمال محمد علي حول تكليفها بالتواصل معه بشأن التفاوض على خلفية فيديوهات التى تضمنت إساءات لمؤسسات الدولة وجهات عديدة في مصر.

السفارة المصرية بمدريد

وقال السفير المصرى بمدريد، عمر سليم لموقع "القاهرة 24"، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، شكلًا وموضوعًا، قائلا: "No Way.. بالعقل والمنطق هو كلام لا يعتد به".

وتابع سليم أن السفارة المصرية، تنتمي إلى مدرسة دبلوماسية عريقة، ولا تتبع هذه الطريقة، في التعامل مع المواطنين المصريين، ولا أعلم لماذا يزج باسم السفارة في فيديوهات.

وأشار إلى أنه لم يشاهد أي من هذه الفيديوهات، ولا يعلم عنها شئ، رافضا التصريح أو التعليق على هذا الأسلوب في التعامل مع المشكلات.

تشويه صورة مصر

وأكد السفير المصرى بمدريد أن السفارة المصرية، لم ولن تتواصل مع المدعو "محمد على"، وأن ما أشيع بشأن تواصل المسؤولين في سفارة مصر بمدريد، غير صحيح، وكل أعمالها يصدر بها بيان دوري مسؤولا عنه متحدث رسمي باسمها، غير ذلك مجرد اجتهادات في تشوية الصورة الحقيقة لمصر.

وقال موقع "القاهرة 24" إنه لم يتسنى له الحصول على تعليق من الخارجية المصرية بشأن ادعاءات الفنان المصري بالخارج.

خبير إعلامي يكشف سر ثروة محمد على

كشف عمرو قورة، الخبير الإعلامي، سر بناء ثروة الفنان ورجل الأعمال محمد علي، وقال، إن هذا الشخص كان يقوم بالاستلاف من البنوك بضمان العقود مع القوات المسلحة.

تلبيس الطرابيش

وأشار إلى إنه يذهب لشراء فيلات وسيارات، ويصرف ثلاث أرباع الأموال على نفسه والربع الأخر على الشغل، وظل يمارس “لعبة تلبيس الطرابيش”، الذي يعلم عنها كل من عمل في مجال الإعلانات والفضائيات والتي أدت إلى الكارثة المالية في الإعلام.

وأضاف قورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بعد ذلك يوقّع الفنان مشروع آخر.. ويحول فلوسه برة ويكمل المشروع الأول ببقية الدفعة التانية وهكذا.. والدليل إنه سافر وحول فلوسه عادي وراح أسبانيا.. يعني كان شغال بس ماحدش يعرف لسة إنه فرتك الفلوس".

الإنتربول واللجوء السياسي

وتابع الخبير الإعلامي، راح اسبانيا وهو يعلم إنه هيتقفش والدولة هاتكتشف إنه نصب عليهم.. والموردين بتوعه اللي عمال ينقطهم بفتافيت برضه قفشوا النصباية، ومتأكد إنه هيترفع عليه 100 قضية والدولة هتبلغ عنه الإنتربول فهيجيبوه في شوال غصب عنه، فتفتق ذهنه إنه يعمل فيها مناضل سياسي وتمادى في إستفزاز الجيش والرئيس أملا أن يصدر تصريح رسمي ضده، فيروح إلى النائب العام الأسباني ويطلب لجوء سياسي بصفته مطارد سياسيًا و ليس جنائيًا.

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عملية نصب

استكمل: "هو ده الملعوب اللي شغال واللي بينفذه الولد ليس لأنه له فلوس ولا كان فيه فساد، مجرد تمثيلية حتى لا يتم إرجاعه لمصر، أرجو إنكم تكونوا فهمتوا الليلة لأنها ببساطة عملية نصب إضافية يقوم بها الفنان.

وأضاف: "لن أتعرض للموضوع ده مرة تانية وأرجو إن الدولة لا ترد رسميا هما أكيد عارفين و يكون الرد بواسطة شخص موثوق فيه لدى المشاهدين والقراء، لا أعرف من هو بس ليس من الوجوه المعتادة".

والد الممثل يعتذر للرئيس

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل محمد علي صاحب الفيديو المسيء لمصر، إنه في حالة شديدة من الندم، جراء التصريحات التي قالها نجله، موضحًا أن القوات المسلحة سبب في سكنهم بالقصور والفلل، وأن الإخوان هم من أغوا والده.

إحنا في الجيش بناخد حقنا وزيادة

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل محمد علي صاحب الفيديو المسيء لمصر، على أنه فوجئ منذ سنة بتغير في سلوك نجله، بعد تردده على السفر للخارج.

وأضاف "أنا اتضايقت منه ومن تصرفاته الأخيرة"، متابعًا أنه يعمل منذ سنوات مع الجيش، موضحًا أن ثروتهم الضخمة والقصور التي يسكنونها كان السبب فيها الجيش والقوات المسلحة.

وتابع: "إحنا في الجيش بناخد حقنا وزيادة، وإحنا مشاريعنا في الجيش لإن حققنا مضمون، وإحنا اللي عملنا مشروع الفرافراة ابني إبراهيم واخده".

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل الهارب محمد علي صاحب الفيديو المسيء لمصر، إنه جمع ثروة هو أولاده من القوات المسلحة، ومشاركاتهم مع الجيش في مشروعاته.

باع قصره بمرينا بخسارة 25 مليون جنيه لمحمد رمضان

وأضاف عبد الخالق، "مشاريعنا كلها مع الجيش، والحاجات الحساسة بالجيش"، متابعًا: "إحنا عايشين في قصور وفلل وده من فلوس الجيش، محمد مش محتاج حاجة وعنده قصر في مارينا بـ35 مليون، واداه لمحمد رمضان بـ10 مليون، وعنده فلوس كتير وده كله من الجيش".

بيلعب بالنار وسأتبرأ منه إذا استمر في طريقه

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل الهارب محمد علي، صاحب الفيديو المسيء لمصر، إنه سيتبرأ من نجله إذا استمر فيما هو عليه الآن.