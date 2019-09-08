قبيسي: العقوبات التي تفرض على لبنان هي حصار اقتصادي لمشروع المقاومة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن "العقوبات التي تفرض على لبنان هي حصار اقتصادي لمشروع المقاومة، عقوبات غربية بالتحويلات وبالاموال وحصار للمغترب اللبناني ولكل دولة تريد ان ترسل مالاً للبنان بل لكل فرد يرسل مالاً للبنان"، مؤكدا "اننا لن نسكت ولن نرضى بهذا الحصار مهما كلفنا من ضائقة اقتصادية وواقع مرير على الساحة اللبنانية".
وراى قبيسي أن "على قادة البلاد ان يتصرفوا بعقل سليم لبناء دولة والدولة هي التي تحمي الجميع والجزر والمقاطعات لا تحمي احد"، مضيفا:"لا يوجد طائفة تستطيع حماية نفسها ولايوجد حزب او حركة او مذهب يقدر على حماية نفسه والذي يحمي الجميع هو الدولة".
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