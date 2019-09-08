اليازا نشرت صورة لشبان يجلسون على سقف سيارة بتبنين وطالبت بتطبيق قانون السير بشكل صارم

نشرت ​اليازا​ عبر صفحتها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة لعدد من الشبان وهم يجلسون على سقف ​سيارة​ صغيرة على الطريق، ما شكّل خطرا على حياتهم.

ولفتت اليازا الى أن "الحادثة جرت في منطقة ​تبنين​"، مطالبة الجميع بـ "تطبيق ​قانون السير​ اللبناني بشكل متواصل وصارم حفاظا على حياة المواطنين".