نشرت اليازا عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعدد من الشبان وهم يجلسون على سقف سيارة صغيرة على الطريق، ما شكّل خطرا على حياتهم.
ولفتت اليازا الى أن "الحادثة جرت في منطقة تبنين"، مطالبة الجميع بـ "تطبيق قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم حفاظا على حياة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر اليازا نشرت صورة لشبان يجلسون على سقف سيارة بتبنين وطالبت بتطبيق قانون السير بشكل صارم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.