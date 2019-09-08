شقير: الحريري لن يقف متفرجاً على غرق البلد

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أن " رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ رجل على قياس وطن، ولن يدخل في زواريب ال​سياسة​، وبكل تأكيد لن يقف متفرجاً على غرق البلد"، معتبرا أن "الحريري سيبقى رأس حربة في الدفاع عن ​لبنان​ ومصلحة كل اللبنانيين من دون استثناء".

وفي تصريح له شدد الوزير شقير على "اننا نعاني اليوم من أزمات متعددة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، لكن لا يزال لدينا الكثير من عوامل القوى للخروج منها"، مضيفا "مما لا شك فيه، ان موازنة العام 2019 هي موازنة تأسيسية يمكن ​البناء​ عليها، كما ان اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي وما تم التوصل اليه جيد جداً، المهم الذهاب فوراً الى التنفيذ سلة الاجراءات التي باتت معروفة من الجميع، وعدم عرقلة عمل الحكومة، لأن السرعة هي شرط اساسي في المعالجة".

ولفت الى ان "الجهود التي تقوم بها الحكومة وبشكل خاص الحريري تنصب بشكل أساسي على وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق فرص العمل".