ترامب أعلن إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه ألغى محادثات السّلام التي يُجريها منذ عام مع ​حركة طالبان​، مشيرا الى انه كان مقرّراً أن يلتقي الأحد في ​كامب ديفيد​، بشكل منفصل وفي سرّية تامّة، كلّاً من الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ والقادة الرئيسيّين لطالبان.

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