الروس يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلديّة والاقليميّة

يتوجّه الروس في كلّ أنحاء البلاد الأحد، الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثّليهم المحلّيين، وتُنظّم انتخابات بلديّة واقليميّة في كلّ أنحاء البلاد، غداة تبادل ​روسيا​ و​أوكرانيا​ 70 سجيناً في تطوّر لاقى الترحيب بصفته خطوة أولى نحو حلّ النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014. وفق ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

ووفقا للمحللين، ستكون نتائج التصويت موضع ترقّب، مع اقتراب استحقاق ​الانتخابات​ البرلمانية في 2021. وستُساهم هذه النتائج في رسم ​المستقبل​ السياسي لروسيا، في وقت يبدأ الرئيس ​فلاديمير بوتين​ عقده الثالث في السلطة.

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