القوات الروسية وزعت مساعدات إنسانية على سكان محافظة درعا السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ اللواء أليكسي باكين أن "​القوات​ الروسية وزعت قرابة طنين من المساعدات الإنسانية في محافظة درعا السورية"، مشيرا الى أن "المساعدات هي عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية (دقيق، أرز،أطعمة معلبة، سكر، شاي)، إضافة إلى بعض احتياجات طلاب الصف الأول في مدارس محلية، وأدوات رياضية بسيطة، مثل كرة السلة و​كرة القدم​ والكرة الطائرة".

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