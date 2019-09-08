شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحكومة تقدم تسهيلات للقطاع الخاص لزيادة دوره بالمشروعات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات عديدة للقطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير فى الإسراع بالانتهاء من إتمام تلك المشروعات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص أصبح له دور مهم للغاية فى المشروعات الكبيرة التى يتم افتتاحها، كما أن الدولة الآن تشجع على الاستثمار وتقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن تلك التسهيلات التى تقدمها الحكومة للقطاع الخاص تساهم فى زيادة دوره فى الإنتاج، وبالتالى يعود هذا بالنفع على الوضع الاقتصادى المصرى.

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