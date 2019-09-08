الروس يصوتون في انتخابات محلية بعد موجة من الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- د ب أ:
يتوجه الناخبون الروس اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد التي شهدت موجة من الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية.
واندلعت الاحتجاجات، التي تركزت في العاصمة موسكو، بسبب رفض سلطات الانتخابات العديد من السياسيين المعارضين البارزين استنادا إلى أسباب فنية مثل التوقيعات غير الموافق عليها.
وقال ألكسندر سولوفييف، من حركة "أوبن روسيا" المؤيدة للديمقراطية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"إن اللجنة الانتخابية ذكرت أنه من بين الستة آلاف توقيعا التي حصلت عليها، كان هناك ألفي توقيع غير صالح، رغم أن هذا لم يكن صحيحًا".
يشار إلى أنه تم اعتقال حوالي ألفي شخص خلال موجة الاحتجاجات التي استمرت على مدار شهر ونصف، حيث اتهم العديد من أنصار المعارضة الشرطة باتباع نهج صارم.
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