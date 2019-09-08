مسؤول ياباني يلوم كوريا الجنوبية على توتر علاقتها مع بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- د ب أ:

ألقى أمين مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، باللائمة على كوريا الجنوبية في توتر العلاقات مع بلاده قائلا: كوريا الجنوبية مسؤولة عن تدهور العلاقات مع اليابان.

وقال سوجا في تصريحات لبرنامج بتلفزيون أساهي يوم الأحد "لماذا توترت العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى هذه الدرجة؟" "أعتقد أن هذا كله خطأ كوريا الجنوبية".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن سوجا قوله إن لب المشكلة يكمن في أن كوريا الجنوبية فشلت في الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 1965 التي بموجبها تم تطبيع العلاقات بين البلدين.