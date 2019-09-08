"عليا" تطلب الخلع: "جالي السل من ساعة ما عرفته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "عليا. ص" دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة دعواها: "عايش على الجبنة البيضة والزبادي.. جالي السل من ساعة ما عرفته، ووزني نزل 18 كيلو".

وقالت صاحبة الـ29 سنة في دعواها 239 لسنة 2019، إنها تزوجت منذ سنتين من سكرتير محامي، ولم نرزق بنعمة الإنجاب، مشيرة إلى أن زوجها لم يهتم إلا بجمع المال، رغم امتلاكه أموال باهظة في حسابه البنكي.

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وأضافت مٌقيمة الدعوى، أن زوجها تعود على عدم ترك مصروف في المنزل، معتمدًا على الأطعمة التي يأتيها أسبوعيًا ويتركها في الثلاجة "حياتنا كلها جبنة وزبادي، وما بنكلش لحمة أبدًا".

وتابعت "قلة تناول الطعام وصل إلى شعوري بدوخة، ونقلت إلى المستشفى، واكتشفها أنها مريضة (سل) وفقدنها 18 كيلو من وزنها، ما جعلني أتهرب إلى منزل عائلتها لتشتكيهم من أفعال زوجها".

زوج صاحبة الدعوى، انشغل في عمله، وترك زوجته في منزل والدها دون أن يفكر في صلحها، وإعادتها للمنزل؛ لذلك قررت "عليا" رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مازالت منظورةحتى الآن.