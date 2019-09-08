اليوم .. "الآثار" تفتتح معرضا أثريا ومقبرتين بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تفتح وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، معرضًا أثريًا ومقبرتين بمحافظة الأقصر بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي، كما سيتم أيضًا افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر.

وتعرض وزارة الآثار، لأول مرة، خلال هذه الزيارة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك «باي» (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر والمغلقة أمام الزيارة، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه.

ومن المفترض أن يشارك في الزيارة كل من الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار القرنة، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار.

الجدير بالذكر، أن التابوت عثر عليه عالم الآثار الألماني التن مولر داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن ٦ أطنان.