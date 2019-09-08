إعصار "دوريان" يصل كندا

قال المركز الكندي للأعاصير، اليوم الأحد، إن الإعصار دوريان وصل إلى الأراضي الكندية.
وجاء في بيان المركز "مركز الإعصار دوريان الاستوائي سابقاً وصل إلى جنوب غرب من هاليفاكس".
وأضاف البيان " أن دوريان سيستمر في ترك أثاره عبر المقاطعات البحرية لكندا برياح مدمرة وأمطار غزيرة".
وكانت العاصفة على بعد حوالي 48 كيلومتراً شمال شرقي هاليفاكس في الساعة 9 مساء يوم السبت (00:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) وبلغت السرعة القصوى للرياح المدارية 148 كيلومتراً في الساعة.
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كان الإعصار يتجه نحو الشمال الشرقي بسرعة 47 كيلومتراً في الساعة.
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