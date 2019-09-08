كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصمة دمشق تحتضن اجتماع الأمانة العامة لعمال البلديات والسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا برئاسة جمال قادرى انعقدت الامانة العامة للاتحاد العربى لنقابات عمال البلديات والسياحة برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى للبلديات والسياحة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، بالعاصمة السورية دمشق أمس السبت، على هامش مؤتمر التضامن مع عمال وشعب سوريا الشقيقة والذى يبدأ فعالياته اليوم الاحد بحضور لفيف من القيادات النقابية العمالية العربية.

حضر الاجتماع نبيل العاقل الامين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب واعضاء الامانة العامة للاتحاد الدولى، والنائب محمد وهب اللـه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وحمدى عرابى النائب الاول للنقابة العامة لعمال الخدمات الادارية والاجتماعية، وبحضور القيادات العمالية للبلديات والسياحة فى كل من مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين.

تناول الاجتماع اوضاع العاملين بالبلديات والسياحة فى مختلف الاقطار العربية، وأكد المشاركون فى الاجتماع على مساندة مصر فيما تقوم به من مواجهة الارهاب وتأييدها فى كافة ما تقوم به من اجراءات من اجل اجتثاث هذا الارهاب الاسود من جذوره وتجفيف منابعه.

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كما ادان المشاركون ما تتعرض له سوريا من ارهاب منظم ضد شعبها وارضها وأهمية الوقوف الى جانب سوريا حكومة وشعبا فى مسيرتها من اجل القضاء على كافة اشكال الارهاب حتى يعود الاستقرار والامن لكل الاراضى السوريه.

واكد المشاركين على اهمية القضية الفلسطينية لافتين الى انها القضية الاساسية فى الصراع العربى الاسرائيلى.

ودعا المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لنقابات عمال البلديات والسياحة فى اجتماعه بدمشق على اهمية الالتفاف حول الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من اجل مصلحة جميع العمال العرب ومنظماتهم العمالية.