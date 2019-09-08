حالة الطقس: غائم جزئيا وفرصة لهطول رذاذ صباحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوية أن لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون السماء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول رذاذ صباحا، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بمقدار درجتين، وتكون الأجواء صيفية معتدلة، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحيانا.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر، يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا خصوصا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر، يوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.