الان تتابع ترامب يعلن إلغاء محادثات السلام مع طالبان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت إنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

وأضاف ترامب إنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع “كبار زعماء” طالبان اليوم الأحد في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند .

وقال ترامب إنه كان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.ولكن ترامب قال إنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت

طالبان مسوؤليتها عن الهجوم.

وأضاف ترامب على تويتر” إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال”.

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وشن مقاتلو طالبان، الذين يسيطرون حاليا على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجمات جديدة على مدينتي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي ونفذوا تفجيرين انتحاريين كبيرين في العاصمة كابول.

وأودى أحد الانفجارات بحياة جندي أمريكي ليرتفع عدد القتلى بين الجنود الأمريكيين في أفغانستان هذا العام إلى 16.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن زيادة هجمات حركة طالبان في أفغانستان “لن تفيد” خاصة في ظل جهود السلام التي تُبذل الآن.

وخلال زيارته لباكستان المجاورة حيث يتمركز كثير من مقاتلي الحركة، رفض ماكينزي التعليق على المفاوضات ذاتها.

وكان مفاوضون من الولايات المتحدة وطالبان قد توصلوا الأسبوع الماضي لمسودة اتفاق سلام قد تؤدي إلى تقليص عدد القوات الأمريكية في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. ولكن موجة من أعمال العنف التي قامت بها طالبان أثرت بشكل سلبي على الاتفاق.