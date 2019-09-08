سلطات كندا تعلن العثور على جثة الربانة المغربية وحطام طائرتها‎

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سلطات كنداتعلن العثور على جثة الربانة المغربية وحطام طائرتها
الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، العثور على جثة الربانة المتدربية المغربية الجنسية، وعلى حطام طائرتها بمنطقة مونتكري في كيبيك الكندية.
وبحسب موقع "راديو كندا" فإن ”الربانة هند برش التي اختفت منذ يوم الخميس، تم العثور عليها في منطقة "راسين".
وذكر الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الكيبيكي أن مروحية القوات الكندية حددت مكان الطائرة التي اختفت عن الأنظار منذ مساء الأربعاء بمنطقة راسين.
سيتم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث المؤلم، بتعاون مع مكتب أمن المواصلات حسب نفس المصدر.
وكانت هند برش التي لم تتجاوز الثانية والعشرين عامًا، تعمل مضيفة طيران في شركة "إير ترانسات"، وكانت تطمح إلى أن تصبح ربانة، لذا كانت بحاجة إلى مراكمة ساعات الطيران، بهدف الحصول على شهادة مهنية في مجال الطائرات التجارية.
وانطلقت على متن طائرة "سيسنا 172" تابعة لشركة الطيران "كارجير" ليلة الخميس، برفقة زميل لها على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة، وكان من المفروض أن ياخذا الرحلة ذهابا وإيابا بين مدينتي ميرابيل وشيربروك شرق كندا.
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