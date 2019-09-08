تعيين الأمير بن سلمان وزيراً للطاقة في السعودية بدلاً من الفالح

عيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطّاقة بدلاً من ​خالد الفالح​ الذي أُعفي من منصبه، استناداً إلى أمر ملكي نقلته الأحد وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة، في وقت تستعدّ المملكة لطرح أسهم في شركة ​أرامكو​ للاكتتاب العام.

وجاء في الأمر الملكي: "يُعفى معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير ​الطاقة​ من منصبه، ويُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​ وزيراً للطاقة".

يذكر ان الأمير عبد العزيز هو نجل الملك سلمان وأخ وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان.

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