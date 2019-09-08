أ.ف.ب: إستقالة وزيرة العمل من الحكومة البريطانية ضربة جديدة لجونسون

تلقّى رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ضربةً جديدة السبت إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات ​آمبر رود​ من منصبها احتجاجاً على طريقة تعامله مع أزمة خروج ​بريطانيا​ من الاتّحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

وأعلنت رود في بيان ان "لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ، صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء ​بريكست​ في مجلس العموم الثلاثاء.

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