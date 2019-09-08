قوى الأمن عممت صورة شاب عاجز عن النطق عُثر عليه في الهرمل

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي- شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩ سلّمت دورية من ​الجيش اللبناني​ الى عناصر مخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي شاب تائه، في العقد الثالث من العمر، وهو عاجز عن النطق، ولا يوجد بحوزته ما يُثبت هويته، لذلك، وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمِّم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورته، وتطلب من الذين يعرفونه أويعرفون أي شيء عن ذويه، إبلاغهم الحضور الى مركز المخفر المذكور، أو الإتصال على الرقم: 08/200133 تمهيداً لإعادته الى عائلته".



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