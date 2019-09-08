أكدت مصادر ​القوات​ اللبنانية ل​صحيفة الشرق الأوسط​، أن "الزيارة التي كانت مقررة أمس السبت، لرئيس الحزب ​سمير جعجع​ إلى منطقة ​الشوف​"، والتي علقت عليها القوات بأن الزيارة لم تتمّ لأسباب طارئة حصلت في اللحظة الأخيرة، "أُرجئت لكن لم ولن تُلغى وسيُحدد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات لـ"الشرق الاوسط": زيارة جعجع الى الشوف لم ولن تُلغى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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