شرطة كربلاء: لن نسمح بتحليق أي طائرة مسيرة حول المرقدين الشريفين

أكدت قيادة شرطة ​كربلاء​ أنها لن تسمح بتحليق أي ​طائرة​ مسيرة حول المرقدين الشريفين خلال مناسبة ​عاشوراء​، مشيرة الى ان "الطوق الأمني الأول والثاني المحيط بالمرقدين الشريفين مخولان ب​إطلاق النار​ لإسقاط أي طائرة مسيرة تحلق في سماء هذه المنطقة".

وشددت ​الشرطة​ على أن "الحدود الإدارية للمحافظة مؤمنة بشكل كامل من قبل عناصر ​الجيش​ و​الحشد الشعبي​ والشرطة النهرية والشرطة الاتحادية، فيما تولى طيران الجيش والقوة الجوية حماية سماء المدينة بعد عدة جولات استطلاعية".