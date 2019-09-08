شرطة كربلاء: لن نسمح بتحليق أي طائرة مسيرة حول المرقدين الشريفين

أكدت قيادة شرطة كربلاء أنها لن تسمح بتحليق أي طائرة مسيرة حول المرقدين الشريفين خلال مناسبة عاشوراء، مشيرة الى ان "الطوق الأمني الأول والثاني المحيط بالمرقدين الشريفين مخولان بإطلاق النار لإسقاط أي طائرة مسيرة تحلق في سماء هذه المنطقة".
وشددت الشرطة على أن "الحدود الإدارية للمحافظة مؤمنة بشكل كامل من قبل عناصر الجيش والحشد الشعبي والشرطة النهرية والشرطة الاتحادية، فيما تولى طيران الجيش والقوة الجوية حماية سماء المدينة بعد عدة جولات استطلاعية".
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