شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مشاركة القطاع الخاص فى القضاء على أزمة القمامة يساهم فى سرعة التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أنه من الضروري الاهتمام بمنظومة النظافة لما لها من أثر في مظاهر التحضر ورقي المجتمعات لاسيما وأن هناك مناطق كثيرة يجب الحفاظ على المظهر الجمالي لأنها قد تكون مناطق سياحية أو مناطق أثرية او مناطق ذات طابع خاص.

وقال النائب سامى رمضان، إنه يجب الاهتمام بالقضاء على ظاهرة القمامة، حيث يجب توفير الوسائل المساعدة للمحلات التجارية وكافة الأنشطة الأخرى حتى لا تتراكم القمامة أمام المحلات وكذلك العناية بالمظهر الجمالي للعقارات.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مشاريع التخلص من القمامة، حيث يساهم هذا الأمر فى سرعة التخص من القمامة فى الشوارع.