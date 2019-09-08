الأحد.. نظر طعن مرتضى منصور على تأييد قرار وقف "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.