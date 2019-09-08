شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المؤبد لقيادات «الإخوان» في اقتحام الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس (السبت)، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، وقيادات التنظيم الإرهابي: عصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي و5 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ«اقتحام الحدود الشرقية».وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة كل من صبحي صالح وحمدي حسن و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسي لوفاته.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 2015 بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني وعصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد. وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.