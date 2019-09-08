شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تصفي «معلم قرآن» أمام بناته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

صعدت مليشيا الحوثي من جرائمها ضد المدنيين في تعز والبيضاء وقتلت أمس (السبت) معلما أمام بناته الـ6 في نقطة تفتيش بمنطقة عوين في محافظة البيضاء. وأوضح رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء مصطفى البيضاني لـ«الخليج 365»، أن معلم القرآن الكريم كان بصحبة بناته الـ6 في طريقه إلى محافظة تعز عندما قتلته المليشيات أمام عائلته دون أي سند قانوني في عملية إجرامية. وقال البيضاني، إن قتل المعلم جاء بعد أقل من 12 ساعة من مقتل امرأة بقصف عشوائي استهدف أحياء سكنية بقرية هيبة بمديرية ناطع، مؤكداً أن المليشيات تستخدم صواريخ الكاتيوشا في قصفها لمنازل المدنيين. وأضاف أن الصواريخ تسببت في تدمير منزل عبدالله المنصوري وإلحاق الضرر بعدد من المنازل المجاورة، لافتا إلى أن المليشيا مستمرة في جرائمها ضد المدنيين، إذ يتعرض الكثير منهم للاعتداءات والخطف اليومي في النقاط الحوثية المنتشرة في محافظة البيضاء خصوصاً نقطة رداع الرابطة القريبة من خطوط التماس مع الجيش اليمني والتي تتصيد المسافرين بين المحافظات اليمنية. واتهم مسلحي الانقلاب بابتزاز المسافرين والحصول منهم على مبالغ مالية، ومن لا يدفع يتم الزج به في سجون النقاط الأمنية وتلفيق تهم العمالة للشرعية له.