شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قانون جرائم تقنية المعلومات يعاقب كل من يخترق حرمة الحياة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد النائب رياض عبد الستار على أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى التأكيد على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية ومنع منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة الأشخاص.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن حرمة الحياة الخاصة هو أمر نص عليه الدستور وبالتالى فإن اختراقه من أى شخص يتطلب معاقتبه ، موضحا أن كافة الأديان السماوية أيضا أكدت على حرمة تناول الحياة الخاصة، ويضمن قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواجهة هذا الأمر.

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وكان قانون رقم 157 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نص على عقوبات مُشدده لمن اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.