بالصور_ بعدما اتهمه بعدم الانضباط.. الشيبي يرد على طاليب: “إيلا أنا بدون فريق، أنت عندك أكثر من 20 عام بدون لقب” – اليوم 24 Loading ... Loading ... بالصور_ بعدما اتهمه بعدم الانضباط.. الشيبي يرد على طاليب: “إيلا أنا بدون فريق، أنت عندك أكثر من 20 عام بدون لقب” – اليوم 24

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