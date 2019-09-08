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ترامب يعلن إلغاء مفاوضات السلام مع حركة طالبان

الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب في مقتل أبرياء.



جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الأحد، قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجددا".

وأضاف: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جداً بل يقتلون 12 شخصاً بريئاً فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، أطلع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

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وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، وكان من المقرر أن يلتقي مع زعماء البلاد في كابول، الأسبوع الجاري، لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

وقتل جندي أمريكي وآخر روماني، الخميس، في التفجير الذي وقع بوسط كابول، وأسفر عن 10 قتلى، كما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت قوة الدعم الحازم التابعة لحلف الأطلسي في كابول في بيان إن "جنديين أجنبيين قتلا اليوم في كابول"، مضيفة "أحدهما من رومانيا والآخر من الولايات المتحدة".

ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 18 مرشحاً بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.