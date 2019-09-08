Advertisements Advertisements الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية تشمل تعيينات جديدة الأحد 8 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، 3 أوامر ملكية شملت تعيينات جديدة بعدد من الوزارات بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الأوامر الملكية إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة. Advertisements وجاء الأمر الملكي الثاني بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. وتضمن الأمر الملكي الثالث إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. Advertisements Advertisements

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