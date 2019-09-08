شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 قضايا فجرت خلافات بين السلفيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر تنفجر معارك داخل التيار السلفى، ويخرج شيوخ السلفيين يهاجمون بعضهم ويتبادلون الاتهامات فيما بينهم، فى عدد من القضايا، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 قضايا فجرت خلافات بين أبناء التيار السلفى. دعوات شباب السلفيين لبرهامى بالابتعاد عن السياسة خناقة أبناء ياسر برهامى وتلاميذ سعيد رسلان حول السلفية المدخلية Advertisements خناقة شيوخ التيار السلفى حول فشل حزب النور وضرورة حله خناقة قيادات الدعوة السلفية وحزب النور بسبب تقصير نادر بكار للحيته

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