شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد: التكاتك ساهمت فى انتشار الجرائم ولابد من مواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية قرار الحكومة باستبدال التوك توك بسيارات مينى باص، مشيرة إلى أن ظاهرة انتشار التكاتك ساهمت بشكل كبير فى انتشار الجرائم فى الشوارع وبالتالى كان هناك ضرورة لمواجهة هذا الأمر.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى ضرورة أن نضمن تطبيق هذا القرار على جميع المحافظات وأن يكون هناك رقابة على الشوارع الداخلية والأرياف التى ينتشر فيها التكاتك لضمان تطبيق هذا القرار.

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وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة وضع حد زمنى لإنهاء ظاهرة انتشار التكاتك على أن يكون هذا الحد الزمنى عامين على الأقل.