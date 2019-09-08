واشنطن لا تزال تدرس فرض رسوم على النبيذ الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ: لا تزال الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على النبيذ الفرنسي بسبب تطبيق باريس ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة . جاء ذلك حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية دون الكشف عن هويته. يأتي ذلك رغم تصاعد الآمال خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي انعقدت في فرنسا في أغسطس الماضي، والتي رجحت إمكانية حدوث انفراجة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من النبيذ الفرنسي، ردا على الخطوة التي اتخذتها باريس مؤخرا بفرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية العملاقة ، والتي ترى واشنطن أن من شأنها الإضرار بكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.​

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