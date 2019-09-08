إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أصدر الديوان الملكي السعودي أمرًا بإعفاء وزير الطاقة خالد عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

فيما صدرت أوامر ملكية بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

فيما جرى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للملكة لدى البحرين.