بالصور- الشرقية تحتفل بالعيد القومي تحت شعار "مصر المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه، مشيرًا إلى ضرورة استغلال طاقة الشباب للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمستقبل مصر.

وأشار المحافظ، خلال بدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتي انطلقت بمنصة حوارية مفتوحة في ندوة بعنوان "مصر المستقبل" بقصر ثقافة الزقازيق، إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو استعادة الهوية المصرية وبناء الشخصية وتحقيق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات الخدمية، والتي يعود مردودها بشكل مباشر على المواطن وتحسين مستوى معيشته والانطلاق بالبلاد نحو غدٍ أفضل ومستقبل مشرق.

بدأت فاعليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرضًا للخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية، وفقًا لاستراتيجية "مصر 2030"، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها: "المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور البيئي"، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية لرفع كفاءة منظومات "الصحة – التعليم – الطرق – الإسكان – نظافة – مياه الشرب والصرف الصحي – الاستثمار"، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، فضلًا عن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته.

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وشهدت الندوة محاورة ترأسها الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، تحدث فيها عن المحطات التاريخية الهامة للشباب ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، أعقبها كلمة للدكتور حسام فاروق، الإعلامي والكاتب الصحفي، تحدث فيها عن صورة مصر في الإعلام المحلي والدولي، وأهمية مواجهة الشائعات ومخاطرها على الرأي العام المحلي والدولي، ثم كلمة للدكتورة ناهد عبدالحميد، مديرة النشاط الثقافي والفني بوزارة الثقافة، تحدثت فيها عن القوة الناعمة وآثارها في المكون الفكري للشباب.

حضر الندوة كلًا من: الدكتورة ميرفت عسكر، القائمة بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والعقيد رضا حسيني، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقدمت فرقة "محمد عبدالوهاب" للموسيقى العربية، فقرات فنية وأغاني وطنية نالت استحسان وإعجاب الحضور.