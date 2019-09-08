بالصور- جولة سياحية لشباب الملتقى الأفريقي الأول في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت، جولة سياحية للشباب الأفارقة المشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي الرياضي الأول، الذي تستضيفه المحافظة في المدة من 6-10 سبتمبر الجاري.

وقال فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسوان، إن الوفود المشاركة زاروا متحفي النوبة والنيل.

وأضاف عبدالحافظ، أن الملتقى يأتي في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.

ويشارك في الملتقى 160 شابًا وفتاة من 27 دولة أفريقية، وتشمل أنشطة الملتقى لقاءات رياضية ومهرجان سباحة وآخر للألعاب التراثية لكل دولة مشاركة وبرنامج سياحي، وترفيهي للمشاركين للتعرف.