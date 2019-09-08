وكالات – أفادت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم، الجمعة 6 سبتمبر 2019، أن إمرأتين أصيبتا في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا وقالت إن دوافع الهجوم مجهولة
ومن جهة أخرى، أعلنت الشرطة أنها قبضت على المشتبه به في عملية الطعن .
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / إصابة إمرأتين في عمليّة طعنٍ في مرسيليا والشرطة تعلن القبض على المهاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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