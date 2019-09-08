فرنسا / إصابة إمرأتين في عمليّة طعنٍ في مرسيليا والشرطة تعلن القبض على المهاجم

وكالات – أفادت وسائل إعلام فرنسية صباح اليوم، الجمعة 6 سبتمبر 2019، أن إمرأتين أصيبتا في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا وقالت إن دوافع الهجوم مجهولة

ومن جهة أخرى، أعلنت الشرطة أنها قبضت على المشتبه به في عملية الطعن .