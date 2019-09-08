ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون آخر التطورات بالمنطقة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط. خلاله آخر التطورات بالشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية. استعرضا العلاقات السعودية الفرنسية. أخبار ذات صلة وجرى خلال الاتصال التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة".

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