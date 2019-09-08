ليبيا تعلن صد هجومًا شنته طائرات تركية مسيرة.. وتقتل مسلحين من الميليشا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيرة نفذته ميليشيات طرابلس في محيط العاصمة طرابلس. الجيش الوطني الليبي يعلن صد هجوم شنته الميليشيات بدعم تركي وأشار المسماري إلى مقتل 30مسلحا من الميليشيات وجرح أكثر من 40 آخرين خلال صد الهجوم. صد الهجوم. وقال المسماري، في مؤتمر صحفي إن "الجماعات الإرهابية بدأت اليوم بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا".



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