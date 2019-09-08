السعودية.. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة خلفًا لـ"الفالح"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا لخالد الفالح.
بن عبدالعزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة
وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
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