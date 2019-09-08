كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تنفي ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة مع العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مساء اليوم السبت، صحة ما يتم تداوله في بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بشأن وجود أزمة بين الكويت وجمهورية العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيخ ناصر صباح الأحمد تأكيده عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما في جميع المجالات لاسيما ما يتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

وأشارت رئاسة الأركان إلى احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ودعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.