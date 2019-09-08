كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو يكشف التاريخ الأسود للميليشيات الحوثية في اليمن منذ نشأتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف التاريخ الأسود للميليشيات الحوثية في اليمن منذ نشأتها حتى الآن.

وأوضح الفيديو أن ميليشيات الحوثي هي حركة سياسية ذات طابع مذهبي ديني تُعرف نفسها بـ«أنصار الله» وتتخذ من صعده مقرًا لها، أما الحوثي فهو لقبها الأشهر إعلاميا والأكثر تداولًا نسبة لمؤسسها بدر الدين الحوثي، الذي سافر إلى إيران عام 1985 وأقام بها عدة سنوات وتأثر بالخميني والنموذج الإيراني واستهوته الفكرة فقرر تطبيقها في اليمن.

وأضاف الفيديو، في العام 1988 استقبلت إيران اثنين من أبرز الشباب المتحمسين لهذا الفكر ليتوليا بعد ذلك مهمة تأسيس أول كيان منظم لهذا التيار وهما حسين بدر الدين الحوثي، ومن بعده أخوه عبدالملك الحوثي، زاد نفوذهما يوما بعد يوم واستخدمهما الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح لضرب خصومه، ولكن حدث الشقاق الأول بين السلطة والحوثي وسقط حسين الحوثي بنيران قوات عبدالله صالح عام 2004.

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وكان حسين الحوثي متحصنًا في كهف جبلي يُدعى «جرف سلمان»، وبعد سقوط الشقيق الأكبر لمؤسس الجماعة الحوثية، تولى الابن الأصغر عبدالملك الحوثي قيادة الحركة الإرهابية، وشن عدة معارك كان آخرها عام 2010، واستغل الفترة الحرجة وقت الثورة السلمية في اليمن عام 2011 وكانت ميليشياته تحمل الأسلحة الثقيلة خلال الاعتصامات، وادعوا كذبًا أنه اعتصام سلمي.

واختتم الفيديو أنه لم تكتمل أحلام الحوثي في أن يُصبح «خميني اليمن»، بعدما طلب الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي تدخل مجلس التعاون الخليجي لإعادة الشرعية، فهرب عبدالملك الحوثي لكهوف صعدة مجددا وساهمت قوات التحالف العربي في تشكيل مقاومة شعبية في دحر تقدم الحوثي، وتجرع كأس الخسارة على يد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، ويسكن الآن كهوف صعدة في انتظار نهايته التي ربما لن تختلف كثيرا عن نهاية أخيه الأكبر.