تصفيات يورو 2020: البرتغال تهز شباك صربيا برباعية لهدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق منتخب البرتغال الخسارة بنظيره منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز رباعية المنتخب البرتغالي كل من اللاعبين ويليام كارفالو، غونزالو غويديس، كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا، وفي المقابل سجل هدفي المنتخب الصربي كل من اللاعبين نيكولا ميلنكوفيتش وألكسندر ميتروفيتش.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد منتخب صربيا عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة الثالثة للمنتخب الصربي، بعدما وصلت الكرة إلى ميتروفيتش على حدود منطقة جزاء البرتغال، ليسدد بقوة ويتصدى لها باتريسيو.

وبعد نصف ساعة من انطلاق المباراة، أهدر رونالدو فرصة غريبة بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى وفشل في تسديد الكرة، قبل أن يعلن حكم اللقاء عن وجود حالة تسلل على المهاجم البرتغالي.

وفي أولى الفرص الحقيقية في المباراة وأخطرها بالدقيقة 37، هدد المنتخب الصربي مرمى البرتغال، بعد مجهود مميز من تاديتش الذي مرر كرة إلى الظهير الأيمن ميلينكوفيتش، ليمرر عرضية بدوره إلى كولاروف في أقصى اليسار، ويسددها بجوار القائم.

Advertisements

وأحرز ويليام كارفاليو الهدف الأول في اللقاء للبرتغال، بالدقيقة 42، بعد خطأ فادح من حارس صربيا دميتروفيتش والظهير ميلينكوفيتش، لتسقط الكرة داخل منطقة الستة ياردة، ويضعها كارفاليو في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد رونالدو أن يضيف هدفًا ثانيًا للبرتغال بالدقيقة 49، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر لصربيا.

وأضاف غويديس مهاجم البرتغال، الهدف الثاني بالدقيقة 58، بعد عدة تمريرات بين لاعبي السيليساو انتهت بوصولها لغويديس الذي راوغ ماكسيموفيتش بطريقة رائعة وتوغل داخل المنطقة وسدد على يسار الحارس.

وقلص ميلينكوفيتش النتيجة لصربيا بالدقيقة 68، بعدما هرب من الرقابة في ركلة ركنية.

وتمكن رونالدو من زيادة النتيجة لمنتخب بلاده بالدقيقة 80، بعد تمريرة من بين الخطوط من برناردو سيلفا، انفرد على إثرها الدون وسدد في الشباك ليضيف ثالث أهداف البرتغال.

ونجح ميتروفيتش في التقليص مجددًا بالدقيقة 85، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها تاديتش، ليمرر إلى ميتروفيتش الذي سدد قذيفة فشل باتريسيو في التصدي لها.

وفي الدقيقة 86، جاء الرد البرتغالي سريعًا، بعدما تمكن برناردو سيلفا من إضافة الهدف الرابع بعدما سدد كرة أرضية على يسار حارس صربيا.