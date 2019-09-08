أمريكا تدعو كوريا الشمالية لعدم عرقلة استئناف المباحثات النووية

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون السلطات في بيونج يانج إلى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان، وسط تعثر في المفاوضات بين البلدين.

وقال بيجون، في كلمة في جامعة ميتشجن: "إذا كنا نرغب في النجاح، على كوريا الشمالية أن تضع جانبا البحث عن عراقيل للمباحثات، وأن تسعى إلى الانخراط بينما هذه الفرص لا تزال ماثلة".

وأضاف: "أوضحنا لكوريا الشمالية أننا على استعداد للانخراط حينما نسمع منهم، نحن مستعدون لكننا لا يمكننا أن نفعل ذلك لوحدنا".

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وتابع "يجب أن ننطلق في مفاوضات مكثفة"، طارحا إمكانية "إجراءات فورية" يمكن اتخاذها إذا حققت المفاوضات تقدما في الابتعاد عن عدم الثقة.

ولفت إلى أنه "من الواضح أن الطرفين يمكنهما الاتفاق سريعا على إجراءات مهمة ستعلن لشعبينا وللعالم أن العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية اتخذت منعطفا لا رجعة فيه".

وانتقد بيجون مجددا فكرة النهج التدريجي الذي يروجه بعض الخبراء وتطالب به كوريا الشمالية، ويتضمن تخفيف واشنطن العقوبات في مقابل اتخاذ بيونج يانج إجراءات تجاه نزع الأسلحة النووية.

يشار إلى أن البلدين أجريا حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير/شباط دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو/حزيران في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.