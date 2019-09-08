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المتحدث السابق للعدل والمساواة لـ"اليمن العربي": يجب دعم حكومة حمدوك للوصول بالسودان لبر الأمان  

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سيد مصطفي 0 تبليغ

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المتحدث السابق للعدل والمساواة لـاليمن العربي: يجب دعم حكومة حمدوك للوصول بالسودان لبر الأمان

السبت 7 سبتمبر 2019

خليل محمد سليمان المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة

خليل محمد سليمان المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة

المتحدث السابق للعدل والمساواة لـ

كتب

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سيد مصطفي

قال خليل محمد سليمان، المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة، أن حكومة حمدوك يجب دعمها وهذا هو المتاح حتي الآن للسير في إتجاه البناء والإستقرار بشكل تدريجي حتي يصل الشعب السوداني إلي الغايات المطلوبة..

وأكد سليمان، أنه هناك بعض الملاحظات البسيطة حول وجود وزارة للإعلام هذه منقصة اعتقد لا حاجة لها في ظل الدولة المدنية الحديثة التي تنتظرها السودان.

وأضاف المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة، أن الجيش وقوى الامن الاخرى يجب ان تخضع بالكامل لإدارة مجلس الوزراء في ادائها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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