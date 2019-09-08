المتحدث السابق للعدل والمساواة لـ"اليمن العربي": يجب دعم حكومة حمدوك للوصول بالسودان لبر الأمان  

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المتحدث السابق للعدل والمساواة لـاليمن العربي: يجب دعم حكومة حمدوك للوصول بالسودان لبر الأمان

السبت 7 سبتمبر 2019

خليل محمد سليمان المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال خليل محمد سليمان، المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة، أن حكومة حمدوك يجب دعمها وهذا هو المتاح حتي الآن للسير في إتجاه البناء والإستقرار بشكل تدريجي حتي يصل الشعب السوداني إلي الغايات المطلوبة..



وأكد سليمان، أنه هناك بعض الملاحظات البسيطة حول وجود وزارة للإعلام هذه منقصة اعتقد لا حاجة لها في ظل الدولة المدنية الحديثة التي تنتظرها السودان.

وأضاف المتحدث السابق لحركة العدل والمساواة، أن الجيش وقوى الامن الاخرى يجب ان تخضع بالكامل لإدارة مجلس الوزراء في ادائها