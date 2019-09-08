إحالة قضية حفيدة «مبارك» لـ «الجنايات»

الموجز

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة؛ للاختصاص.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس الأسبق تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.