تيمور جنبلاط التقى وفودا شعبية واجتماعية وبلدية واختيارية في المختارة

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في قصر ​المختارة​، وفد رابطة مخاتير قضاء ​عاليه​ برئاسة زياد الأصفر، يرافقه أعضاء الإدارة الجديدة المنتخبة مؤخّرًا، ووفدًا من بلدة ​عين زحلتا​ ضمّ المجلسين البلدي والاختياري والرابطة الخيرية وفرع "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، الّذي شكره على رعايته العشاء السنوي للفرع، وطلب رعايته لحفل وضع حجر الأساس لبنائه الجديد. وطلب رئيس البلدية نعيم سعد يشاركه رئيس بلدية بمهريه جوزف ملكون، من جنبلاط "العمل على استحداث طريق يربط البلدتين".

واستقبل جنبلاط وفدًا من قيادة جمعية "الكشاف التقدمي"، عرض معه لمسائل تطويريّة للجمعية، وفدًا من إدارة "مدرسة الرامي" في ​وادي خالد​، ضمّ عددًا من أهالي البلدة، ووفدًا مشتركًا من بلدتي عينبال وعترين، بمشاركة أعضاء إدارة المدرسة الرسمية في البلدة ومجالسهما البلديّة والاختياريّة فيهما.

ومن زوار المختارة أيضًا: وفد من عائلة حلاوي في بلدة الباروك، وفد من بلدة ​حارة الناعمة​ ضمّ أعضاء فرع "التقدمي الإشتراكي"، وفد من عائلتي شميط والجردي في عاليه، وفد من ​بلدة ميمس​ في ​حاصبيا​، وفد من بلدة نيحا في ​الشوف​ بمشاركة عائلة أبو هدير، أعضاء المجلسين البلدي والاختياري وفرع "الإشتراكي"، وفد من عائلة الدبيسي في بلدة مرستي، وفد من عائلة أبو ضرغم في بلدتي ​كفرحيم​ ودميت، وفد من عائلة أبو شقرا في بلدة ​معاصر الشوف​، ووفد من "غروب أوفياء المختارة".

كما تلقّى جنبلاط سلسلة مراجعات من أعضاء مجالس بلدية وهيئات وجمعيات مختلفة، عرضت لأوضاعها ومطالبها.