رأت مصادر في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لصحيفة "الأنباء" الكويتية، في اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في ​اللقلوق​، "تعبيرًا عن ​سياسة​ التهدئة الّتي قرّر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ اعتمادها مع العهد، وربّما من يقف إلى جانبه خلال ما تبقّى من ولايته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بالإشتراكي للأنباء: لقاء اللقلوق تعبير عن سياسة التهدئة التي قرر جنبلاط اعتمادها مع العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.