زار الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في منزله في ​اللقلوق​، لتهنئته ىبفوزه برئاسة "التيار الوطني"، وللبحث في التطورات كافّة سواء اللبنانية منها أو الشرق أوسطيّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل زار باسيل وهنأه بفوزه برئاسة التيار وبحثا بآخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.